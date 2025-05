Cassazione conferma gli sconti di pena per le ’ndrine

La Cassazione ha confermato le riduzioni di pena per il clan della ‘ndrangheta Maiolo-Manno, che nel 2021 avrebbe sostenuto un candidato sindaco non eletto a Pioltello. La sentenza della Corte d’Appello di Milano, del luglio 2024, aveva già alleggerito le condanne, confermando così la linea di sconti di pena per le attività criminali del gruppo.

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, nel luglio 2024, aveva ridotto le condanne del processo al clan della ‘ndrangheta dei Maiolo-Manno che, stando alle indagini, avrebbe fornito appoggio nel 2021 ad un candidato sindaco, non eletto, del centrodestra a Pioltello. La riduzione era dovuta all’applicazione della "continuazione" delle pene con altre condanne, soprattutto quelle dello storico procedimento “Infinito“ contro le cosche in Lombardia del 2010. La Procura generale aveva impugnato questa decisione dei giudici milanesi, ma la Suprema Corte ha confermato la sentenza a carico di Cosimo Maiolo e Salvatore Maiolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassazione conferma gli sconti di pena per le ’ndrine

