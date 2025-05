Cassazione condanna Patrizia Coluzzi per soffocamento di Edith Anzaghi in dramma familiare

La Cassazione ha condannato Patrizia Coluzzi per l'omicidio della piccola Edith Anzaghi, uccisa in un dramma familiare. La decisione definitiva chiude il procedimento, confermando la responsabilitĂ della madre per aver soffocato la bambina, presumibilmente come vendetta contro il marito abbandonante. La sentenza conclude un lungo iter giudiziario, segnando la fine di un triste capitolo sulla tragica vicenda familiare.

Con la recente decisione della Cassazione è stato definitivamente chiuso il giudizio riguardo al tragico decesso della piccola, con la condanna della madre, Patrizia Coluzzi, giudicata responsabile del delitto per "punire" il marito che l'aveva abbandonata. La notizia segna la conclusione di un lungo e doloroso iter giudiziario, in cui numerose denunce, successivamente archiviate, avevano .

