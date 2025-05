Caso Resinovich Claudio Sterpin | Sebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi è stato

Il caso Resinovich, al centro di intense indagini, vede coinvolti Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin. Sebastiano, indagato, afferma di non aver ucciso Liliana ma di conoscere l’identità del responsabile. Dopo le rivelazioni del quotidiano Il Piccolo, Sterpin, 83 anni, reagisce, confermando di conoscere la verità sulle circostanze della scomparsa della donna, accendendo nuovi interrogativi sul caso.

All’indomani della rivelazione del quotidiano Il Piccolo sulle considerazioni della pm sul caso di Liliana Resinovich sulle presunte responsabilità del Sebastiano Visintin, che risulta indagato, arriva la reazione di Claudio Sterpin, 83 anni, con il quale la donna avrebbe avuto intenzione di andare a vivere. “Sono in ebollizione da tre anni”. Perché? “Perché l’ho detto tre anni fa: non credo l’artefice sia stato Sebastiano, non credo sia stato lui ad ucciderla ma lui sa benissimo chi è stato” dice Sterpin all’Ansa che ritiene si siano persi tre anni: “Grazie alla Procura di allora; l’ho detto e lo dirò ancora”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Resinovich, Claudio Sterpin: “Sebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi è stato”

