Caso Denisa valanga di segnalazioni e ricerche all’estero L' avvocato amico della mamma | Non l’ho mai vista

Le ricerche di Maria Denisa Adas, scomparsa a Prato il 15 maggio, continuano senza sosta, con un'intensa attività anche all'estero. L'identità dell'avvocato amico della madre, mai incontrato, resta avvolta nel mistero mentre le forze dell'ordine, supportate da numerose segnalazioni, cercano di fare luce sulla vicenda.

Prato, 24 maggio 2025 – Continuano a ritmo serrato le ricerche di Maria Denisa Adas, la trentenne di origine romene, escort di professione, sparita da un residence in via Ferrucci a Prato nella notte fra giovedì 15 e venerdì 16 maggio. I carabinieri della comando di Prato insieme ai colleghi del Ros stanno continuando le ricerche, verificando ogni segnalazione. E sono tantissime quelle che in queste ore arrivano ai numeri di emergenza: segnalazioni di persone che sostengono di aver visto Denisa, in arte “Alexandra”, in svariate parti di Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it