Casanova Lonati colpo esplosivo al Postamat | tutto in 3 minuti Ladri in fuga col bottino da 10mila euro

Un'intensa esplosione alle Poste di Casanova Lonati, vicino a Pavia, ha sconvolto il paese sabato mattina, colpendo uno sportello automatico e portando via circa 10 mila euro in soli tre minuti. I residenti, svegliati dal boato alle 3, hanno assistito alla fuga rapida dei ladri, lasciando dietro di sé un’area segnata dall'atto criminale.

Casanova Lonati (Pavia), 24 maggio 2025 - Un altro colpo esplosivo a uno sportello automatico delle Poste, per un bottino sui 10mila euro. Erano circa le 3 di oggi, sabato 24 maggio, quando i residenti hanno sentito l'esplosione in piazza Tenente Alberti a Casanova Lonati, proprio a fianco del Municipio e della farmacia. all'incrocio tra le vie Roma, Mazzini e IV novembre, ovvero i tratti urbani delle Sp73 e 82. Ad essere preso di mira il totem esterno del Postamat, nel cuore del piccolo centro, che conta meno di 500 abitanti, nella parte ancora pianeggiante dell'Oltrepò pavese, tra Verrua Po e Barbianello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casanova Lonati, colpo esplosivo al Postamat: tutto in 3 minuti. Ladri in fuga col bottino da 10mila euro

