Casa occupata da un senzatetto romeno parte lo sgombero lampo | è il primo caso di applicazione del nuovo decreto sicurezza in città

A Mestre, prende il via il primo utilizzo del nuovo decreto sicurezza contro le occupazioni abusive. La polizia ha denunciato un senzatetto romeno che aveva occupato illegalmente un'abitazione, segnando un esempio concreto dell’applicazione delle nuove norme per contrastare gli sgomberi lampo e rafforzare l'ordine pubblico.

MESTRE - Parte da Mestre l?applicazione del nuovo decreto sicurezza in materia di occupazioni abusive. La polizia ha infatti denunciato un cittadino romeno che era riuscito a impadronirsi di un. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Casa occupata da un senzatetto romeno, parte lo sgombero lampo: è il primo caso di applicazione del nuovo decreto sicurezza in città

