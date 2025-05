Caroselli fontane e botti | le esultanze più folli per il quarto Scudetto |VIDEO

Celebrando il quarto scudetto del Napoli, tra caroselli anni ‘80, fuochi d'artificio e botti scoppiettanti, la festa è stata un tripudio di colore e passione. La Fontana del Carciofo, le bandiere azzurre e i fumogeni rossi hanno riempito il centro, mentre un Papa finto ha aggiunto un tocco di follia. Esultanze travolgenti, emozioni intense e un'opportunità di celebrare la magica vittoria napoletana.

