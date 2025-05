Carlos Alcaraz sfogo col giornalista | Non ho idea di cosa tu stia parlando

Carlos Alcaraz si è infuriato durante una conferenza stampa quando un giornalista ha fatto domande su Max Purcell, squalificato per 18 mesi. Lo spagnolo ha risposto seccato, dicendo di non capire il motivo della domanda e paragonandola a un discorso in cinese. Un momento di nervosismo in un contesto già teso.

"Beh, onestamente, quello che mi hai appena detto. È come se mi parlassi in cinese. Non ho idea di cosa tu stia parlando": il tennista spagnolo Carlos Alcaraz ha perso le staffe con un giornalista che gli aveva chiesto di Max Purcell, il collega australiano squalificato per 18 mesi per aver violato il regolamento antidoping. Una situazione di diverse settimane fa di cui però Alcaraz era assolutamente ignaro. "Non so se sia una cosa buona o meno. Sinceramente, non ne ho mai sentito parlare in vita mia, quindi non posso rispondere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, sfogo col giornalista: "Non ho idea di cosa tu stia parlando"

Argomenti simili trattati di recente

Carlos Alcaraz: “Musetti era nervoso, ne ho approfittato. Giocare in casa può essere uno svantaggio”

Carlos Alcaraz ha trionfato nella semifinale degli Internazionali d'Italia, battendo Lorenzo Musetti in due set sul campo del Foro Italico.

Carlos Alcaraz dedica messaggio spartano e vince contro Khachanov per i quarti ai Masters di Roma

Carlos Alcaraz ha incantato il pubblico degli Internazionali d’Italia con una vittoria avvincente contro Karen Khachanov nei quarti di finale.

Carlos Alcaraz conquista la finale degli Internazionali d’Italia 2025

Carlos Alcaraz si prenota un posto nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, superando Lorenzo Musetti in due set.

Journalist Peter Bodo on Djokovic, Alcaraz & The Road to Roland Garros | Inside-In Podcast

Video Journalist Peter Bodo on Djokovic, Alcaraz & The Road to Roland Garros | Inside-In Podcast Video Journalist Peter Bodo on Djokovic, Alcaraz & The Road to Roland Garros | Inside-In Podcast

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jannik Sinner, perché sono italiano: clamoroso siluro su Augias | .it; Alcaraz ha i minuti contati, è finita: lo sfogo è terribile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alcaraz ha i minuti contati, è finita: lo sfogo è terribile

Si legge su tennisfever.it: Brutta notizia per Alcaraz, sfogo terribile subito dopo gli Internazionali: cambia tutto per il murciano, cosa sta succedendo ...

Alcaraz glaciale su Sinner: “Perché non l’ho mai chiamato..”

Secondo thesocialpost.it: Dal 2 ottobre al 18 maggio, da Pechino a Roma, passando per una rivalità che sta riscrivendo le gerarchie del tennis mondiale. Carlos Alcaraz è stato ...

Carlos Alcaraz ai tifosi: non sarò a Madrid, ma grazie per l'energia unica

Scrive msn.com: Carlos Alcaraz sui social ringrazia e saluta i sostenitori ... "Torneremo più forti" dice ai tifosi il numero 3 al mondo Djokovic, durissimo sfogo in allenamento a Madrid in un video: “Al ...