’Cari nonni’ a teatro lo spettacolo è un successo

Cari nonni, lo spettacolo "Cari Nonni" ha riscosso un grande successo al Teatro Ideale di Servigliano, portato in scena dalla compagnia locale "La Magnolia". A un mese dalla scomparsa di Franco Sagripanti, il pieces, scritto da Rosanna, rappresenta un omaggio speciale, diventando motivo di orgoglio e emozione per i giovani protagonisti.

Al 'Teatro Ideale' di Servigliano la rappresentazione 'Cari Nonni' portata in scena dalla compagnia locale 'La Magnolia'. Una grande soddisfazione per i giovani componenti del gruppo, lo spettacolo si è tenuto ad un mese esatto dalla scomparsa di Franco Sagripanti, a lui dedicato scritto da Rosanna Tronelli, per la regia di Chiara Cesetti Roscini, con i giovani componenti del gruppo: Serena Marziali, Marco Properzi, Sandro Perfetti, Emanuela Squarcia, Chiara Maisto, Riccardo Sacripanti, oltre a Simone, Daniele e Chiara Cesetti Roscini.