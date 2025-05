Cara Italia l’Europa vale più di un sondaggio Perché i volenterosi contano anche quando parlano soltanto

Cara Italia, l’Europa va oltre i sondaggi: i volenterosi fanno la differenza, anche quando parlano solo. Sono la forza dello spirito europeo che, nei momenti di crisi, si rivela fondamentale, un esempio di pragmatismo ottimista e di diplomazia che, con pochi ma determinati, cerca di ripristinare stabilità e speranza.

C’è una categoria dello spirito europeo che torna utile ogni volta che il mondo sembra sul punto di liquefarsi: quella dei volenterosi. Un concetto un po’ fuori moda, che profuma di pragmatismo ottimista, di ricette alla Monnet e di diplomazia che prova a compensare, con l’energia dei pochi, l’indecisione dei molti. Venerdì, durante il summit della Comunità politica europea a Tirana, Macron, Starmer, Merz e Tusk hanno fatto esattamente questo: si sono riuniti con Zelensky, hanno fatto sapere che chiameranno Trump prima della sua conversazione con Putin, hanno mostrato che l’Europa può agire anche quando non ha il potere di decidere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cara Italia, l’Europa vale più di un sondaggio. Perché i volenterosi contano, anche quando parlano soltanto

