Caos in un bar di Poggio Mirteto 26enne mette sottosopra il locale e aggredisce i titolari

Un episodio di caos si è verificato a Poggio Mirteto, dove un 26enne ha messo sottosopra un bar e aggredito i titolari. L’intervento delle forze dell’ordine, allertate tramite una segnalazione al 112, ha portato all’arresto dell’uomo. L’accaduto ha scosso la comunità locale, suscitando preoccupazione per la sicurezza pubblica nella zona.

Un 26enne è stato arrestato a Poggio Mirteto per aggressione e danneggiamento in un bar, dopo una segnalazione al 112. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caos in un bar di Poggio Mirteto, 26enne mette sottosopra il locale e aggredisce i titolari

26enne aggredisce titolari di un bar del centro storico di Poggio Mirteto. Arrestato per lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Riporta msn.com: I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto, con il supporto dei colleghi della Stazione di Torri in Sabina, hanno tratto in arresto un 26enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, per i reat ...

