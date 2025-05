Cantare amantis est | Riccardo Muti guida master class Verdi al Ravenna Festival nel Pala de Andrè

Dal 1° al 2 giugno al Palaliradio di Ravenna, "Cantare Amantis Est" guida una masterclass con Riccardo Muti, al Ravenna Festival. Un evento coinvolgente che unisce amatori e professionisti, dai giovani principianti agli esperti, creando un’occasione unica di confronto e crescita musicale, promuovendo la passione per il canto in un contesto di grande partecipazione nazionale.

Numerose adesioni provenienti da ogni angolo d'Italia hanno dato vita a un evento unico nel suo genere, che vedrà l'unione di amatori e professionisti della musica, includendo cantanti esperti e principianti, con un particolare richiamo ai giovani. L'iniziativa prenderà vita l'1 e il 2 giugno al Pala de Andrè nel corso del Ravenna Festival

