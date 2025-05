Canta Sanremo l’estate di Noemi L’artista in trasferta con il Mengo

Il 4 luglio, Noemi salirà sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025, cantando “L’estate” di Sanremo. L’evento, organizzato dall’Associazione Attività Produttive, il Comune e il noto artista locale Comakema, segna la prima tappa in Casen, promettendo una serata indimenticabile tra musica e socialità.

Noemi salirà sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi venerdì 4 luglio per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Attività Produttive di Ponte a Poppi, il Comune e il noto artista locale Comakema, il Mengo Fest fa tappa, per la prima volta, in Casentino. A una settimana dal Festival dell’estate, in programma ad Arezzo al parco del Prato dall’8 al 13 luglio, questo evento speciale porterà sul palco un’ospite d’eccezione: Noemi. La cantante sarà protagonista della Notte Rosa, con una tappa del suo tour estivo " Nostalgia ", titolo del suo ultimo album. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Canta Sanremo, l’estate di Noemi. L’artista in trasferta con il Mengo

Scopri altri approfondimenti

Noemi: da X Factor a Sanremo, fra carriera, amore e trasformazione personale

Noemi, la talentuosa cantante romana nota per la sua voce graffiata, ha conquistato il palco di X Factor e la scena di Sanremo, passando tra successi, amore e profonde trasformazioni personali.

Noemi: debut teatrale, X Factor, Sanremo, matrimonio con Gabriele Greco e rinascita fisica

Noemi, voce iconica della musica italiana, debutta nel teatro dopo X Factor e Sanremo. La sua rinascita fisica e personale, culminata nel matrimonio con Gabriele Greco, testimonia il suo percorso di resilienza e rinascita artistica.

Mister Movie | Jessica Morlacchi: addio reality (tranne GF)? La musica è Sanremo l’obiettivo!

Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello, si racconta in esclusiva, parlando dei suoi preferiti a L'Isola dei Famosi e dei suoi prossimi obiettivi nel mondo della musica.

Noemi - Se t'innamori muori (Official Video - Sanremo 2025)

Video Noemi - Se t'innamori muori (Official Video - Sanremo 2025) Video Noemi - Se t'innamori muori (Official Video - Sanremo 2025)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Canta Sanremo, l’estate di Noemi. L’artista in trasferta con il Mengo; Noemi | da X Factor a Sanremo fra carriera amore e trasformazione personale. 🔗Ne parlano su altre fonti

Canta Sanremo, l’estate di Noemi. L’artista in trasferta con il Mengo

Come scrive lanazione.it: Noemi salirà sul palco di Piazza Garibaldi a Ponte a Poppi venerdì 4 luglio per l’anteprima del Mengo Music Fest 2025. Grazie alla collaborazione tra l’Associazione Attività Produttive di Ponte a Popp ...

Noemi/ Dopo Sanremo 2025 pubblica “Non sono io”: “pone una semplice domanda è ancora possibile amarsi?”

Si legge su ilsussidiario.net: Noemi è tra gli ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio: la cantante presenta il nuovo singolo "Non sono io", tra i tormentoni della prossima estate!

Sara Sanremo 2024 - Noemi con "Se t'innamori muori" a Sanremo 2025

Come scrive rai.it: Noemi diventa una delle protagoniste dell’estate 2021 con il brano “MAKUMBA” in duetto con Carl Brave (triplo disco di platino). Nel 2022, Noemi torna in gara al Festival di Sanremo con il brano “Ti ...