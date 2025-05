Canoa velocità Carlo Tacchini e Gabriele Casadei danno spettacolo! Doppio podio nel C1 1000 in Coppa del Mondo!

A Poznan, in Polonia, Carlo Tacchini e Gabriele Casadei regalano spettacolo nella canoa velocità, conquistando un doppio podio nella tappa di Coppa del Mondo 2025. Nella disciplina olimpica del C1 1000 maschile, gli azzurri si affermano con brillantezza, dimostrando il talento e la forza dell'Italia in questa affascinante gara.

Doppio podio in casa Italia a Poznan, in Polonia, sede della tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità e paracanoa: nella specialità olimpica del C1 1000 maschile si classificano rispettivamente secondo e terzo gli azzurri Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, mentre nella specialità non olimpica del C4 500 maschile si classificano quarti Mattia Alfonsi, Carlo Tacchini, Nicolae Craciun e Samuele Veglianti. Nelle specialità paralimpiche si registrano i settimi posti di Marius-Bogdan Ciustea nel VL2 200 maschile e di Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile.

