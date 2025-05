Canoa velocità altri tre equipaggi azzurri centrano la finale

A Poznan, in Polonia, si conclude la sessione mattutina della tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità e paracanoa, con tre equipaggi azzurri qualificati per la Finale A. Tra loro, un trio nelle specialità olimpiche e non, conferma il ottimo stato di forma dell’Italia in questa stagione.

Si è chiusa a Poznan, in Polonia, la sessione mattutina delle gare della tappa di Coppa del Mondo 2025 di canoa velocità e paracanoa: in casa Italia staccano il pass per la Finale A altri tre equipaggi, uno dei quali nella specialità olimpica del K2 500 maschile e due nelle specialità non olimpiche del K1 200 femminile e del K1 500 maschile. CANOA VELOCITA’. SPECIALITA’OLIMPICHE Nel K2 500 maschile centrano la Finale A Samuele Burgo e Tommaso Freschi, secondi nella seconda semifinale in 1:29.49, secondo crono assoluto, mentre nella stessa serie Fabiano Palliola e Riccardo Baldan sono quinti in 1:31. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, altri tre equipaggi azzurri centrano la finale

