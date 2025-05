Cannes senza corrente per un blackout il festival in difficoltà nella serata finale Probabilmente doloso

A Cannes, un blackout improvviso ha interrotto il prestigioso festival cinematografico, lasciando senza luce la costa azzurra e creando tensione a poche ore dalla cerimonia di chiusura. La simultaneously altre città risultano colpite, alimentando sospetti su un possibile atto doloso che mette in difficoltà l’evento più atteso della manifestazione.

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente da qualche ora: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura di oggi, sabato 24 maggio. Anche altre città risultano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Cannes senza corrente per un blackout, il festival in difficoltà nella serata finale. «Probabilmente doloso»

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura

Un blackout improvviso ha colpito Cannes e altre città della Costa Azzurra, interrompendo le proiezioni cinematografiche a poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival, prevista per sabato 24 maggio.

