cannes senza corrente per un blackout il festival in difficoltà nella serata finale probabile gesto doloso

A Cannes, sulla Costa Azzurra, si è verificato un blackout che ha interrotto le proiezioni del festival cinematografico, a poche ore dalla cerimonia di chiusura. La mancanza di corrente ha messo in difficoltà l’evento, suscitando sospetti di un possibile gesto doloso. La situazione continua a creare tensione, lasciando incerto il futuro della serata finale del prestigioso festival.

Blackout a Cannes, in costa Azzurra manca la corrente da qualche ora: proiezioni interrotte a poche ore dalla cerimonia di chiusura di oggi, sabato 24 maggio. Anche altre città risultano.

Un blackout improvviso ha colpito Cannes e altre città della Costa Azzurra, interrompendo le proiezioni cinematografiche a poche ore dalla cerimonia di chiusura del festival, prevista per sabato 24 maggio.

