Cannes | Premio speciale a Resurrection di Bi Gan

Il Premio speciale, assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, al 78o festival di Cannes, è stato vinto da Resurrection di Bi Gan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes: Premio speciale a Resurrection di Bi Gan

