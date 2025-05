Cannes | premio Giuria ex aequo Sirat e Sound of Falling

Al 78° Festival di Cannes, la Giuria, presieduta da Juliette Binoche, ha assegnato ex aequo il prestigioso premio a Sirat di Oliver Laxe e Sound of Falling di Mascha Schilinski, riconoscendo entrambi l’eccellenza artistica e il talento cinematografico.

Il premio della Giuria del 78o Festival di Cannes, presieduta da Juliette Binoche è stato vinto ex aequo da Sirat di Oliver Laxe e da Sound of Falling di Mascha Schilinski. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes: premio Giuria ex aequo Sirat e Sound of Falling

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cannes 78, photocall: la giuria e il premio alla Carriera, Robert De Niro

Cannes 78 si apre con un photocall straordinario, dove Robert De Niro, icona del cinema, riceverà la Palma d’Oro alla carriera.

«L’arte è una minaccia per gli autocrati» ha detto la leggenda del cinema mentre ritirava il premio alla carriera a Cannes. E ha definito Trump un «filisteo»

Robert De Niro, iconico attore e leggenda del cinema, ha scosso il Festival di Cannes 2025 con un discorso pungente, sottolineando come l'arte rappresenti una minaccia per gli autocrati.

Cannes 2025, sul red carpet la presidente Juliette Binoche e tutta la giuria

Il Festival di Cannes 2025 si apre con il suo spettacolare red carpet, guidato dalla presidente della giuria, Juliette Binoche.

???? ??????????? ????????????| Jury Prize Cannes film Festival 2021

Video ???? ??????????? ????????????| Jury Prize Cannes film Festival 2021 Video ???? ??????????? ????????????| Jury Prize Cannes film Festival 2021

Approfondimenti da altre fonti

Cannes: premio Giuria ex aequo Sirat e Sound of Falling

Da ansa.it: Il premio della Giuria del 78/o Festival di Cannes, presieduta da Juliette Binoche è stato vinto ex aequo da Sirat di Oliver Laxe e da Sound of Falling di Mascha Schilinski. (ANSA). (ANSA) ...

Cannes, chi ha vinto: la diretta della cerimonia: premio speciale a Resurrection di Bi Gan

Scrive ilgazzettino.it: Black out a Cannes e dintorni, colpita tutta la regione delle Alpi-Marittime. Per la gendarmeria della Alpi Francesi potrebbe trattarsi di un atto doloso: ci sarebbe stato un incendio ...

Festival di Cannes 2025, tutti i premi in diretta: miglior attore Wagner Moura

Si legge su leggo.it: La 78esima edizione del Festival di Cannes vede 22 film in lizza per la Palma d’Oro. Per l'Italia in Concorso c'è il film "Fuori" di Mario Martone ...