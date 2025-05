Cannes palma d’oro a Jafar Panah per ‘A simple accident’ Tutti i premi

Durante la 78ª edizione del Festival di Cannes, Jafar Panah ha conquistato la Palma d'oro per 'A Simple Accident', celebrando il suo talento internazionale. Inoltre, Wagner Moura ha vinto il premio come miglior attore per la sua interpretazione in 'The Secret Agent'. Un'edizione ricca di riconoscimenti e talenti, che conferma Cannes come epicentro del cinema mondiale.

(Adnkronos) – La palma d'oro per il miglior film della 78esima edizione del Festival di Cannes va al regista iraniano Jafar Panah per 'A simple accident'. Il premio per la migliore interpretazione maschile alla 78esimo Festival di Cannes va a Wagner Moura per 'The Secret Agent'. Moura interpreta un uomo in fuga e in ascolto.

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco

Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Robert De Niro riceve la Palma d'oro alla carriera a Cannes e attacca Trump: "L'arte non ha prezzo"

Robert De Niro, insignito della Palma d'Oro alla carriera al Festival di Cannes 2025, ha colto l'occasione per esprimere la sua critica a Donald Trump.

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: “Ha ispirato tutti noi”

Leonardo DiCaprio ha reso omaggio a Robert De Niro, consegnandogli la Palma d’oro onoraria alla carriera durante l'apertura del 78esimo Festival di Cannes.

Al Festival di Cannes DiCaprio consegna Palma d'Oro a De Niro

Video Al Festival di Cannes DiCaprio consegna Palma d'Oro a De Niro Video Al Festival di Cannes DiCaprio consegna Palma d'Oro a De Niro

Festival di Cannes 2025, Palma d'oro a Jafar Panahi per "A Simple Accident". Migliori attori Nadia Melliti e Wagner Moura. Tutti i premi

Si legge su leggo.it: La 78esima edizione del Festival di Cannes vede 22 film in lizza per la Palma d’Oro. Per l'Italia in Concorso c'è il film "Fuori" di Mario Martone ...

Cannes 2025, i vincitori: Palma d’oro a Jafar Pahani

Lo riporta msn.com: Le jury, présidé par Juliette Binoche, a rendu son verdict : Un simple accident, de l’Iranien Jafar Panahi, remporte la Palme d’or. #Cannes2025. pic.twitter.com/jfDRFb0A0i ...

Cannes 2025, A Simple Accident di Jafar Panahi vince la Palma d’Oro

Si legge su mymovies.it: Il regista iraniano si è aggiudicato il maggior riconoscimento del festival. Premiati anche i fratelli Dardenne per la miglior sceneggiatura. Wagner Moura e Nadia Melliti miglior attori.