Cannes | migliore sceneggiatura ai fratelli Dardenne

Al 78º Festival di Cannes, Juliette Binoche ha presieduto la giuria assegnando il premio per la migliore sceneggiatura ai fratelli Dardenne. Il riconoscimento è andato a "Jeunes Mères", un film intenso di Luc e Jeanne-Pier Dardenne, che conferma il loro talento nel raccontare storie profonde e coinvolgenti.

Il premio per la migliore sceneggiatura al 78o festival di Cannes, con Juliette Binoche presidente di giuria, è stato vinto da Jeunes Mères di Luc e Jeanne-Pier Dardenne.

Oggi a Cannes 2025 - Al Festival si chiude il Concorso con i fratelli Dardenne

Oggi a Cannes 2025 si chiude il concorso con i fratelli Dardenne, mentre Kelly Reichardt chiude la giornata con il suo stile raffinato.

Emma Stone & Co: qual è stato il taglio capelli corti migliore di Cannes?

Con l’arrivo delle ultime serate del Festival di Cannes 2025, è tempo di riconsiderare i tagli capelli corti più iconici visti sul red carpet.

I fratelli Dardenne, Luc e Jean-Pierre, sfilano sul tapis rouge di Cannes con il cast di "Giovani madri", film in concorso con sui sperano di poter vincere la terza Palma d'Oro

I fratelli Dardenne, Luc e Jean-Pierre, sfilerano sul tapis rouge di Cannes con il cast di "Giovani madri", in concorso e alla ricerca della terza Palma d'Oro.

La giuria del Festival di Cannes 2013 - cinema

Video La giuria del Festival di Cannes 2013 - cinema Video La giuria del Festival di Cannes 2013 - cinema

