Cannes migliore regia a Kleber Mendonça Filho

Al 78° Festival di Cannes, la giuria guidata da Juliette Binoche ha premiato la miglior regia a Kleber Mendonça Filho per il suo film "O Agente Secreto". Un riconoscimento che celebra il talento e la visione artistica del regista brasiliano, consolidando la sua posizione tra i più affermati cineasti contemporanei e portando il film sotto i riflettori internazionali.

Il premio per la migliore regia al 78o festival di Cannes, con la giuria presieduta da Juliette Binoche, è stato vinto da Kleber Mendonça Filho per il film O Agente Secreto.

Festival di Cannes: migliore attore Wagner Moura, migliore attrice Nadia Melliti

Il Premio della Giuria è stato vinto ex aequo da Sirat di Oliver Laxe e da Sound of falling di Mascha Schilinski

