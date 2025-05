Cannes | migliore attrice Nadia Melliti

Nadia Melliti ha conquistato il premio come migliore attrice al 78° Festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche. Riconoscimento prestigioso, è stato attribuito per la sua interpretazione nel film "Le petite derniere" di Hasfia Herzi, confermando il suo talento e aprendo le porte a una brillante carriera internazionale.

Il premio alla migliore attrice del 78o Festival di Cannes assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è andato a Nadia Melliti per il film Le petite derniere di Hasfia Herzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes: migliore attrice Nadia Melliti

Approfondisci con questi articoli

Cinema: Cannes, Wagner Moura miglior attore e Nadia Melliti migliore attrice

Al 78° Festival di Cannes, il talento brasiliano Wagner Moura ha vinto come miglior attore per «O Agente Secreto», mentre Nadia Melliti ha ricevuto il premio come miglior attrice.

Cannes, i premi in diretta: Wagner Moura e Nadia Melliti migliori attore e attrice. Martone e il cast di «Fuori» non richiamati

Segui in diretta i premi del Festival di Cannes: Wagner Moura e Nadia Melliti conquistano le statuette come miglior attore e attrice, mentre Kleber Mendonça Filho vince come miglior regista per «O Agente Secreto».

L'attrice tedesca torna a Cannes dopo tre anni e lo fa con un outfit che non lascia spazio all’indifferenza: diva rétro o fata madrina?

Diane Kruger fa il suo trionfale ritorno al Festival di Cannes dopo tre anni, incantando il pubblico con un outfit straordinario che evoca un fascino rétro da vera diva.

Red Carpet del Festival di Cannes 2025: i migliori look delle celebrità #trend #moda

Video Red Carpet del Festival di Cannes 2025: i migliori look delle celebrità #trend #moda Video Red Carpet del Festival di Cannes 2025: i migliori look delle celebrità #trend #moda

Se ne parla anche su altri siti

Festival di Cannes: migliore attore Wagner Moura, migliore attrice Nadia Melliti

Da ilsole24ore.com: Il Premio della Giuria è stato vinto ex aequo da Sirat di Oliver Laxe e da Sound of falling di Mascha Schilinski ...

Cannes: migliore attrice Nadia Melliti

Riporta quotidiano.net: Il premio alla migliore attrice del 78/o Festival di Cannes assegnato dalla giuria presieduta da Juliette Binoche è andato a Nadia Melliti per il film Le petite derniere di Hasfia Herzi.

Cinema: Cannes, Wagner Moura miglior attore e Nadia Melliti migliore attrice

Segnala lapresse.it: Roma, 24 mag. (LaPresse) - Il brasiliano Wagner Moura ha ricevuto il premio come miglior attore maschile al 78esimo Festival di Cannes per il suo ruolo in 'O ...