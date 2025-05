Cannes migliore attore Wagner Moura

Al 78° Festival di Cannes, Wagner Moura è stato premiato come migliore attore dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, per la sua interpretazione in "O Agente Secreto" di Kleber Mendonça Filho. Un riconoscimento che celebra il talento e la capacità dell'attore brasiliano di conquistare il mondo del cinema con la sua performance straordinaria.

Cannes bandisce l’attore. Accuse di violenze sessuali

Il Festival di Cannes prende una posizione ferma contro le violenze sessuali, bandendo l'attore Théo Navarro-Mussy dal tappeto rosso.

Scandalo a Cannes 2025, un attore è stato bandito dal red carpet (il motivo è molto grave)

L'aria del Festival di Cannes 2025 è già tesa a causa di un clamoroso scandalo. L'attore francese Théo Navarro-Mussy è stato escluso dal red carpet del film "Dossier 137" a causa di gravi accuse di stupro e violenza sessuale, presentate da tre ex compagne.

Polemiche a Cannes: attore accusato di violenza sessuale escluso dal red carpet

Il Festival di Cannes si trova al centro di polemiche dopo l'esclusione dell'attore Théo Navarro-Mussy dal red carpet, a causa di accuse di violenza sessuale.

Red Carpet del Festival di Cannes 2025: i migliori look delle celebrità #trend #moda

Video Red Carpet del Festival di Cannes 2025: i migliori look delle celebrità #trend #moda Video Red Carpet del Festival di Cannes 2025: i migliori look delle celebrità #trend #moda

Si legge su corriere.it: Tutti i premiati al festival del Cinema di Cannes: ai fratelli Dardenne il premio per la miglior sceneggiatura ...

Riporta lastampa.it: Juliette Binoche e la sua giuria svelano i vincitori e il successore di Anora, Palma d'Oro 2024 del regista americano Sean Baker ...