Cannes i premi | Palma d' oro a Jafar Panahi per A Simple accident Wagner Moura e Nadia Melliti migliori attore e attrice

Al Festival di Cannes sono stati assegnati numerosi premi, tra cui la Palma d'Oro a Jafar Panahi per "A Simple Accident", mentre Wagner Moura e Nadia Melliti hanno vinto come migliori attori. Tra gli altri riconoscimenti, Kleber Mendonça Filho ha ottenuto il premio per la miglior regia con "O Agente Secreto", e i fratelli Dardenne per la miglior sceneggiatura.

Tutti i premiati al festival del Cinema di Cannes: a Kleber Mendonça Filho il premio per la miglior regia per «O Agente Secreto»; ai fratelli Dardenne il premio per la miglior sceneggiatura 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Cannes, i premi: Palma d'oro a Jafar Panahi per «A Simple accident», Wagner Moura e Nadia Melliti migliori attore e attrice

Leggi anche questi approfondimenti

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco

Durante la cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes, Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria a Robert De Niro, celebrando il suo straordinario impatto sul mondo della recitazione.

Robert De Niro riceve la Palma d'oro alla carriera a Cannes e attacca Trump: "L'arte non ha prezzo"

Robert De Niro, insignito della Palma d'Oro alla carriera al Festival di Cannes 2025, ha colto l'occasione per esprimere la sua critica a Donald Trump.

Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: “Ha ispirato tutti noi”

Leonardo DiCaprio ha reso omaggio a Robert De Niro, consegnandogli la Palma d’oro onoraria alla carriera durante l'apertura del 78esimo Festival di Cannes.

Robert de Niro recibe la Palma de Oro en Cannes con crĂ­ticas a Trump

Video Robert de Niro recibe la Palma de Oro en Cannes con crĂ­ticas a Trump Video Robert de Niro recibe la Palma de Oro en Cannes con crĂ­ticas a Trump

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Palma d’Oro a Un simple accident: tutti i premi del Festival di Cannes

Come scrive msn.com: Un simple accident di Jafar Panahi è il film che è riuscito a portare a casa la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nessuna sorpresa, dunque, dalla Croisette, che ha premiato con il palmarés più import ...

Cannes 2025, tutti i vincitori: nessun premio per Mario Martone, Palma d’Oro al film A Simple Accident

Si legge su fanpage.it: Sabato 24 maggio si è tenuta la premiazione del Festival di Cannes 2025, nella quale sono stati annunciati tutti i vincitori della 78esima edizione ...

Tutti i premi del 78/o festival di Cannes

Da ansa.it: La Camera d'or, il premio per la migliore opera prima al 78/o festival di Cannes, assegnato dalla giuria presieduta da Alice Rohrwacher, è stato vinto dal film The president's Cake diretto dall'irache ...