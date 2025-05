Cannes a Wagner Moura premio migliore attore E’ Nadia Melliti la migliore attrice

Al 78º Festival di Cannes, Wagner Moura si è aggiudicato il premio come miglior attore per la sua interpretazione in 'The Secret Agent', premiato anche Nadia Melliti come migliore attrice. Moura ha saputo incarnare con intensità un personaggio complesso, riflettendo l’ambiguità storica del Brasile degli anni ’70, premiando così la sua straordinaria performance.

(Adnkronos) – Il premio per la migliore interpretazione maschile alla 78esimo Festival di Cannes va a Wagner Moura per 'The Secret Agent'. Moura interpreta un uomo in fuga e in ascolto, una figura politica e insieme privata, che incarna l'ambiguità della storia brasiliana degli anni '70. Nessun effetto, nessun eccesso: solo uno sguardo mobile e

