Cannes 78 tutti i premiati | a chi va la Palma d’Oro?

Al Festival di Cannes 78, in scena il 24 maggio 2025, sono stati assegnati i prestigiosi premi. La Palma d'oro per il miglior cortometraggio è andata a ‘I'm Glad You're Dead Now’ di Tawfiq Barhum, riconoscendo l'eccellenza nel cinema breve e innovativo. Qui i dettagli sui premiati e sulla cerimonia di chiusura.

Cannes, 24 maggio 2025 - La Palma d'oro per il miglior cortometraggio è stata vinta da 'I'm Glad You're Dead Now' di Tawfiq Barhum. epa12131478 Palestinian director Tawfeek Barhom receives the Short Film Prize for the film 'I'm glad you're dead now' during the closing and awards ceremony of the 78th annual Cannes Film Festival, in Cannes, France, 24 May 2025. The film festival runs from 13 to 24 May 2025. EPACLEMENS BILAN La cerimonia di premiazione della 78esima edizione del Festival di Cannes era stata preceduta da un blackout importante di energia elettrica, che aveva fatto pensare anche a un rischio di slittamento.