Cannes 78 tutti i premi

Al 78° Festival di Cannes sono stati assegnati numerosi premi, tra cui la Palma d’oro per il miglior cortometraggio a “I’m Glad You’re Dead Now” di Tawfiq Barhum e il prestigioso premio Camera d’or. Un’edizione ricca di riconoscimenti che celebra il meglio del cinema internazionale. Tutti i dettagli sui vincitori e le premiazioni nel nostro aggiornamento completo.

La Palma d’oro per il miglior cortometraggio al 78o festival di Cannes è stata vinta da I’m Glad You’re Dead Now di Tawfiq Barhum. La Camera d’or, il premio per . Cannes 78, tutti i premi il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Cannes 78, tutti i premi

Festival di Cannes, Palma d’oro a Jafar Panahi per “A simple accident”: «La cosa più importante è la libertà dell’Iran» – Tutti i premi

