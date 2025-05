Cannes 2025 tutti i vincitori | nessun premio per Mario Martone Palma d’Oro al film A Simple Accident

Al Festival di Cannes 2025, svoltosi il 24 maggio, sono stati annunciati i vincitori della 78esima edizione. La Palma d’Oro è andata a "A Simple Accident" di Jafar Panahi, mentre nessun premio è stato assegnato a Mario Martone per "Fuori". Ecco un'analisi dettagliata di tutti i riconoscimenti e le sorprese della manifestazione.

Sabato 24 maggio si è tenuta la premiazione del Festival di Cannes 2025, nella quale sono stati annunciati tutti i vincitori della 78esima edizione. Palma d’Oro al film A Simple Accident di Jafar Panahi, per Fuori di Mario Martone con Valeria Golino nessun riconoscimento. Ecco l’elenco di tutti i premi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cannes 2025, tutti i vincitori: nessun premio per Mario Martone, Palma d’Oro al film A Simple Accident

