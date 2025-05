Cannes 2025 mezza città al buio per black out La causa un incendio doloso

Cannes 2025 è stata colpita da un blackout causato da un incendio doloso, lasciando mezza città al buio. L'interruzione di corrente, verificatasi stamattina nelle Alpi Marittime, ha lasciato senza elettricità circa 160.000 abitazioni, compromettendo la chiusura del Festival e creando drammi impensati in una giornata simbolo per la città.

Cannes al buio per un black out nel giorno della chiusura del Festival. Oggi verso le ore 10 si è verificata un'interruzione di corrente nel dipartimento occidentale francese delle Alpi Marittime come riferito dalla prefettura su X. A mezzogiorno, 160.000 case erano senza elettricità a Cannes e nei paesi limitrofi. Proiezioni interrotte a Cannes . I semafori sono rimasti spenti e le proiezioni del Festival di Cannes sono state interrotte. "Attualmente si sta lavorando per ripristinare la situazione", ha fatto sapere la prefettura.

