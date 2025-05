Cannes 2025 | Mastercard Women in Film espone dati su ostacoli e opportunità per le donne nel cinema

Al Festival di Cannes 2025, Mastercard Women in Film ha presentato una ricerca che mette in luce le sfide e le opportunità delle donne nel cinema europeo e italiano, emergenti e affermate. Uno studio che evidenzia ostacoli professionali e speranze di un futuro più inclusivo, stimolando riflessioni e azioni per promuovere l’uguaglianza nel panorama cinematografico.

Al Festival di Cannes 2025 è stata lanciata una rilevante ricerca di Mastercard Women in Film che mette in luce le sfide quotidiane affrontate dalle donne nel panorama cinematografico europeo e italiano, sia emergenti che affermate. L’indagine approfondisce gli ostacoli professionali e le speranze rivolte a un futuro più inclusivo nel settore, arricchendo il dibattito . L'articolo Cannes 2025: Mastercard Women in Film espone dati su ostacoli e opportunità per le donne nel cinema è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cannes 2025: Mastercard Women in Film espone dati su ostacoli e opportunità per le donne nel cinema

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Festival di Cannes 2025: Nicole Kidman letteralmente incandescente e i look delle celeb ai Kering Women in Motion Awards

Al Festival di Cannes 2025, si concentra l’eleganza e il glamour con star come Nicole Kidman, incandescente e premiata ai Kering Women in Motion Awards.

Cannes 2025, Nicole Kidman riceve il Women In Motion Award 2025

A Cannes 2025, Nicole Kidman ha ricevuto il prestigioso Women In Motion Award durante la cena ufficiale, riconoscimento consegnato da Kering e dal Festival per celebrare artiste esemplari.

Andie MacDowell a Cannes 2025, capelli grigi raccolti, smoking e scarpe gioiello

Andie MacDowell conquista Cannes 2025 con un'eleganza senza tempo. I suoi capelli grigi raccolti e il raffinato smoking, abbinato a scarpe gioiello, incarnano alla perfezione lo stile mannish che continua a dominare le passerelle.

celebrities at cannes 2025...! #cannes #cannesfilmfestival #celebrity #shorts

Video celebrities at cannes 2025...! #cannes #cannesfilmfestival #celebrity #shorts Video celebrities at cannes 2025...! #cannes #cannesfilmfestival #celebrity #shorts

Ne parlano su altre fonti

Europa; Women in Film: una ricerca svela ostacoli, speranze e ispirazioni delle donne che lavorano nel cinema; Parità di genere? Un film ancora da girare; Al festival di Cannes 2025, la ricerca 'Women in Film' di Mastercard mette in luce le sfide delle cineaste. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al festival di Cannes 2025, la ricerca ‘Women in Film’ di Mastercard mette in luce le sfide delle cineaste

Come scrive ecodelcinema.com: A Cannes, Mastercard presenta la ricerca 'Women in Film', evidenziando le sfide e le speranze delle cineaste europee e italiane, con interventi di Ambika Mod e Nisha Ganatra.

Women in Film: una ricerca svela ostacoli, speranze e ispirazioni delle donne che lavorano nel cinema

Si legge su msn.com: Mastercard ha presentato al Festival di Cannes i risultati della nuova ricerca Women in Film, delineando un ritratto delle donne che lavorano nel settore cinematografico in Italia ed Europa.

Women in Film: ostacoli e speranze nel cinema femminile emergono da una nuova ricerca sorprendente

Da informazione.it: Donne nel Cinema: La Ricerca di Mastercard al Festival di Cannes Il Festival di Cannes 2025 ha fatto da palcoscenico per una ricerca importante da parte di Mastercard dal titolo ‘Women in Film’. Quest ...