Durante il Festival di Cannes 2025 si registra un blackout doloso che scuote l'evento: l'Italia rischia di restare fuori dalla premiazione. Mentre si avvicina la chiusura, un problema di energia sulla Croisette mette in discussione l'intera manifestazione, sollevando dubbi e tensioni tra i partecipanti.

Nella serata in cui verranno assegnati i premi principali della kermesse transalpina un problema di assenza di elettricitĂ sulla Croisette. Mancano poche ore alla chiusura ufficiale del Festival di Cannes, con l'Italia che si troverĂ probabilmente esclusa dal palmarès ufficiale, come riportano gli organi di stampa in questi minuti. In particolare, l'Ansa riporta che nessun membro del film Fuori di Mario Martone, l'unico titolo italiano in Concorso, è stato richiamato al Palazzo del Cinema per la cerimonia di chiusura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cannes 2025, il blackout doloso scuote il Festival: l'Italia resta fuori dalla premiazione?

Power Outage Chaos in Cannes as Film Festival Continues – Gas Cooking, Cash Payments Only | APT

