Cannes 2025 i vincitori | Palma d’oro a Jafar Pahani

Si è concluso il Festival di Cannes 2025, con Jafar Panahi che ha conquistato la Palma d’Oro per il suo film ‘Un simple accident’. La cerimonia ha visto la premiazione da parte di Cate Blanchett, celebrando il 78° edizione di uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo. Ecco tutti i vincitori di questa intensa edizione.

Si chiude il Festival di Cannes 2025, ecco tutti i vincitori e la Palma d’Oro. Palma d’oro Jafar Panahi. Il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d’oro per il suo film ‘ Un simple accident ‘. Cate Blanchett gli ha consegnato il premio. C’était le 78e Festival de Cannes? Le jury, présidé par Juliette Binoche, a rendu son verdict: Un simple accident, de l’Iranien Jafar Panahi, remporte la Palme d’or. #Cannes2025. pic.twitter.comjfDRFb0A0i — CANAL+ (@canalplus) May 24, 2025 Cannes: Wagner Moura miglior attore, Nadia Melliti migliore attrice. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cannes 2025, i vincitori: Palma d’oro a Jafar Pahani

