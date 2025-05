Cannes 2025 | ecco chi si è aggiudicato la Palma D’Oro e l’elenco completo dei vincitori

La 78ª edizione del Festival di Cannes si è conclusa il 24 maggio 2025, con la consegna dei prestigiosi premi. La Palma d'Oro, assegnata alla miglior pellicola, ha premiato un film che ha saputo emozionare la giuria, presieduta dalla celebre Juliette Binoche. Ecco i vincitori di questa edizione ricca di emozioni e sorprese.

La 78esima edizione del Festival del cinema di Cannes è giunta al termine e oggi, 24 maggio 2025, sono stati annunciati i vincitori per le varie categorie, tra cui la Palma D’Oro al lungometraggio che ha conquistato la giuria presieduta dalla star francese Juliette Binoche. Tante le emozioni e le soprese, tra film in e fuori concorso, che noi di ScreenWorld.it abbiamo seguito per voi. Le vere e proprie perle cinematografiche sono state quel Nouvelle Vague di Richard Linklater, che omaggia in modo rispettoso, elegante e commovente il genio intramontabile di Jean-Luc Godard, ma anche Alpha di Julia Ducournau, una storia drammatica sul lutto familiare e The Secret Agent di Kleber Mendonça Filho. 🔗 Leggi su Screenworld.it