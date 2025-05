Canegrate ultimatum alle Ferrovie | Intervenite entro 10 giorni Via rifiuti erba alta e topi

Canegrate dà un ultimatum alle ferrovie: intervenire entro 10 giorni per rimuovere rifiuti, erba alta e topi nel fabbricato “posto di blocco” vicino alla stazione. Il degrado e potenziali materiali pericolosi, come amianto, preoccupano l’amministrazione, che chiede un intervento immediato per sanare una situazione di rischio e degrado udente.

Canegrate (Milano) – Degrado, vegetazione incolta, rifiuti compresa una lastra che potrebbe contenere amianto, roditori. È lo stato del fabbricato chiamato “posto di blocco“ di fronte alla stazione di Canegrate, in via Volontari della Libertà. A denunciarlo è l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, che ha richiesto un intervento immediato alle Ferrovie dello Stato per ripristinare le condizioni minime di igiene e sicurezza. Il fabbricato, a ridosso di unità residenziali e di una strada, versa in condizioni di forte degrado ambientale con erba alta, piante cresciute senza controllo e rifiuti abbandonati tra cui si teme materiale contenente amianto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Canegrate, ultimatum alle Ferrovie: “Intervenite entro 10 giorni. Via rifiuti, erba alta e topi”

ilgiorno.it scrive: Il Comune passa all’attacco nel nome di residenti e pendolari. Il “posto di blocco“ di fronte alla stazione è in condizioni non più accettabili ...

