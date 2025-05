Candidatura a città dell’arte 2027 La Piccola Atene sarà l’unica toscana

Pietrasanta si candida a diventare la Città dell'Arte 2027, unica rappresentante della Toscana. La competizione include rivali come Chioggia, Spoleto-Foligno, Varese-Gallarate e altre ancora. Con il suo patrimonio artistico e culturale, Pietrasanta si propone come capitale dell'arte contemporanea, portando avanti il prestigioso progetto promosso dal Ministero della Cultura per valorizzare il talento e la creatività italiana.

Le rivali saranno Chioggia e le due coppie Spoleto-Foligno e Varese-Gallarate, più altre ancora da ufficializzare. Di sicuro Pietrasanta sarà l’unica toscana a partecipare al bando istituito dal ministero della cultura per la candidatura a "Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027". E mentre in Comune stanno arrivando i contributi di coloro che avanzano proposte per arricchire il dossier legato alla candidatura – c’è tempo fino a lunedì 26 – il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, la dirigente Monica Torti e i referenti di PromoPA hanno convocato i rappresentanti delle tre principali fondazioni cittadine (Museo Mitoraj, Versiliana e Centro arti visive) per iniziare a passare in rassegna i materiali ricevuti finora e fissare le linee progettuali da seguire. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Candidatura a città dell’arte 2027. La Piccola Atene sarà l’unica toscana

