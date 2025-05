Camicie in lino bermuda con le tasche zoccoli e foulard Il guardaroba di stagione si ispira ai capisaldi dell' abbigliamento da giardinaggio Per fashioniste green

Il guardaroba di stagione si ispira ai capisaldi dell’abbigliamento da giardinaggio, con camicie in lino, bermuda con tasche, zoccoli e foulard, pensati per le fashioniste green. Negli ultimi anni, le tendenze sono state influenzate da “core” emergenti, spesso sui social. Gli outfit di maggio 2025 richiamano queste estetiche, unendo praticità e stile eco-friendly per un guardaroba fresco e sostenibile.

N el corso degli ultimi anni, la moda è stata costellata di brevi ma intense ossessioni collettive. Non passa giorno senza che un nuovo -core, dunque un’estetica o un modo di vestire ben definito, spesso originato da TikTok, prenda il sopravvento. Gli outfit maggio 2025, ad esempio, si ispirano al mondo del giardinaggio. Outfit di maggio 2025: 5 idee look versatili a cui ispirarsi X L’ispirazione, tuttavia, non si traduce nei soliti abiti floreali o in cappellini degni di un pomeriggio da royal. A prendere il sopravvento, infatti, sono i capi solitamente indossati quando si lavora nell’ orto o ci si dedica al piccolo angolo di verde davanti casa. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Camicie in lino, bermuda con le tasche, zoccoli e foulard. Il guardaroba di stagione si ispira ai capisaldi dell'abbigliamento da giardinaggio. Per fashioniste green

