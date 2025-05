Calendario Europei tuffi 2025 oggi | orari 24 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi, 24 maggio 2025, gli Europei di tuffi proseguono con grandi emozioni e attese per l’Italia. Dopo il successo di Chiara Pellacani e la medaglia di Matteo Santoro, le competizioni si intensificano con le finali in programma. Scopri orari, eventi in streaming e in tv per seguire in diretta tutte le emozioni degli azzurri in gara a oggi.

Dopo una seconda giornata che ha visto il fantastico trionfo di Chiara Pellacani dal metro e l’argento della stessa romana con Matteo Santoro nel sincro misto dai tre metri, l’Italia è pronta a vincere altre medaglie quest’oggi agli Europei di tuffi. In programma, infatti, ci sono la finale del sincro maschile dai tre metri e quella dell’individuale femminile dalla piattaforma. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia si presentano assolutamente come la coppia da battere, ripensando anche alla straordinaria gara olimpica della scorsa estate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Altre letture consigliate

Calendario Europei tuffi 2025: orari, programma, tv, streaming

Dal 22 al 28 maggio ad Antalya si svolgeranno gli Europei di Tuffi 2025, evento chiave in vista dei Mondiali di Singapore.

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 22 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 22 maggio, inizia a Antalya l'Europeo di tuffi 2025, un evento cruciale per il nuoto europeo nel post olimpico.

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari giovedì 22 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 22 maggio, si apre l'Europeo di tuffi 2025 ad Antalya, Turchia. Un'occasione imperdibile per assistere alle prove dei migliori atleti europei e valutare lo stato di salute della disciplina nel Vecchio Continente, nel primo anno post olimpico.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei di Tuffi 2025, l’Italia in gara con nove Azzurri: obiettivo medaglie; Europei di tuffi 2025, oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 1 metro; Europei di tuffi, che Pellacani! Chiara domina nel trampolino 1 metro: è medaglia d'oro; Federazione Italiana Nuoto - Europei ad Antalya. Santoro-Pellacani argento di rabbia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 24 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Segnala oasport.it: Dopo una seconda giornata che ha visto il fantastico trionfo di Chiara Pellacani dal metro e l'argento della stessa romana con Matteo Santoro nel sincro ...

Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari venerdì 23 maggio, tv, streaming, italiani in gara

Si legge su oasport.it: Dopo il bronzo nel Team Event, l'Italia vuole aumentare il proprio bottino agli Europei di tuffi ad Antalya. Una seconda giornata che può essere ...

Europei di tuffi 2025, oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 1 metro

Riporta sport.sky.it: Dopo il successo nel sincro-misto in coppia con Matteo Santoro, Chiara Pellacani ha vinto la medaglia d'oro nel trampolino da 1 metro agli Europei di tuffi 2025 in corso ad Antalya (Turchia). Dopo ...