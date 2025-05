Calciomercato Parma obiettivo rinforzare la squadra in difesa Mazzocchi priorità assoluta per l’estate

Il Parma punta a rafforzare la difesa per la prossima stagione, con Mazzocchi come obiettivo prioritario. Il terzino destro, attualmente nel mirino dei crociati, potrebbe lasciare il Napoli al termine dell’anno. Una mossa strategica per rinforzare la rosa e ambire a obiettivi più ambiziosi nel calciomercato estivo.

Calciomercato Parma, Mazzocchi potrebbe essere il prossimo colpo per i crociati. Ecco la situazione attuale Pasquale Mazzocchi potrebbe salutare il Napoli al termine della stagione. Il terzino destro, impiegato principalmente come riserva da Antonio Conte, è finito nel mirino del calciomercato Parma, che cerca rinforzi per la fascia destra in vista della prossima annata. L’interesse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, obiettivo rinforzare la squadra in difesa. Mazzocchi priorità assoluta per l’estate

