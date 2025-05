calciomercato milan il bayern punta leao

Il calciomercato del Milan si infiamma: il Bayern Monaco punta Rafael Leao, potenziale prima cessione rossonera estate. Secondo Sky Sport Germania, i bavaresi cercano un attaccante per affiancare Musiala e Kane, con Florian Wirtz come primo nome sul taccuino. La futura destinazione del talento del Leverkusen potrebbe influenzare le mosse di mercato dei club coinvolti.

Rafael Leao potrebbe essere la prima cessione del Milan in questa estate. Come riportato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco sta cercando un giocatore offensivo da affiancare a Musiala e Kane. Il primo obiettivo del club bavarese risponde al nome di Florian Wirt z il quale però è molto vicino al Liverpool. Come alternativa al fantasista tedesco il Bayern avrebbe puntata Rafael Leao. Il portoghese è in rotta di collisione con la dirigenza rossonera e per una buona cifra non è escluso che parta. 🔗 Leggi su Dailymilan.it