Calciomercato Juventus | tanti candidati per l’attacco ma la priorità resta sempre lui Chi è l’oggetto dei desideri principale per Giuntoli il nome!

Nel calciomercato della Juventus, numerosi sono i candidati per rinforzare l’attacco, ma la priorità assoluta resta sempre lui. Cristiano Giuntoli lavora intensamente per portare a Torino il suo obiettivo principale, nonostante le piste aperte per Jonathan David e altre candidature. Tante idee, ma un nome su tutti: chi è il vero oggetto del desiderio bianconero.

Calciomercato Juventus: ci sono tanti nomi per rinforzare l’attacco ma la priorità resta sempre questo giocatore. Il principale obiettivo di Giuntoli. Nonostante l’interesse concreto per Jonathan David e le voci su una accelerata di Cristiano Giuntoli, il calciomercato Juventus continua a considerare Victor Osimhen la priorità per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il nigeriano – destinato a rientrare al Napoli dopo il prestito al Galatasaray – resta in cima alla lista dei desideri bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: tanti candidati per l’attacco ma la priorità resta sempre lui. Chi è l’oggetto dei desideri principale per Giuntoli, il nome!

