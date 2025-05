Calciomercato Juventus i bianconeri devono arrendersi…Il grande obiettivo per il centrocampo andrà in quel top team! Accordo di massima tra le due parti I dettagli della stretta di mano

La Juventus si arrende sul fronte mercato: il grande obiettivo per il centrocampo, Kevin De Bruyne, andrà in un top team, con un accordo di massima già stretto. Dopo molte speculazioni, la Vecchia Signora ha deciso di ritirarsi, lasciando spazio a nuove opportunità e suggestioni per il futuro.

Calciomercato Juventus, batte ritirata la Vecchia Signora! Quel grande colpo a parametro zero andrà in quella big: c’è l’accordo di massima!. Negli ultimi giorni è nata una nuova suggestione del calciomercato Juventus con il nome di Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista avrebbe trovato un accordo di massima per un contratto fino al 2027 con il Napoli. PAROLE – «Il Napoli è fiducioso di chiudere l’acquisto di Kevin De Bruyne a inizio giugno. Accordo di massima per un contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri devono arrendersi…Il grande obiettivo per il centrocampo andrà in quel top team! Accordo di massima tra le due parti. I dettagli della stretta di mano

??Moggi Avverte la Juve: Occhio ai Debiti e Alle Scelte di Tiago Motta!|Dichiarazioni Esplosive ???

