Calciomercato Juve l’ex obiettivo vola in Premier League per una cifra superiore ai 100 milioni di euro! Cifra monstre e accordo trovato

L'ex obiettivo della Juve, Florian Wirtz, ha scelto la Premier League, trasferendosi per oltre 100 milioni di euro. La trattativa, conclusa con un accordo definitivo, rappresenta una mossa importante nel calciomercato estivo. La Juventus, che aveva mostrato interesse precedente, adesso deve concentrare le proprie risorse altrove, mentre il talentuoso giocatore si prepara a una nuova sfida in Inghilterra.

Calciomercato Juve, l’ex obiettivo vola in Premier League: tutti i dettagli sulla trattativa. Le ultimissime. Un altro giocatore vola in premier League per una cifra folle. Florian Wirtz, accostato leggermente anche al calciomercato Juve nelle precedenti sessioni, sarà un nuovo giocatore del Liverpool per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. PAROLE – «Accordo tra Florian Wirtz e il Liverpool. Liverpool e Bayer Leverkusen discutono la struttura dell’accordo, con parti fisse e variabili. Si prevede che la cifra finale supererà i 100 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’ex obiettivo vola in Premier League per una cifra superiore ai 100 milioni di euro! Cifra monstre e accordo trovato

Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli

La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

Calciomercato Juve, Pedullà svela le mosse in attacco: «Osimhen è il grande obiettivo ma ci sono anche altri tre nomi: ecco il piano dei bianconeri»

Nel panorama del calciomercato, la Juventus si prepara a rinforzare il reparto offensivo. Alfredo Pedullà svela le strategie dei bianconeri, con Victor Osimhen come grande obiettivo.

Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juve in fermento: un blitz in Italia ha svelato l'interesse del Napoli per Jonathan David.

CALCIOMERCATO JUVENTUS 2025/26: ecco cosa succederà secondo me!

Video CALCIOMERCATO JUVENTUS 2025/26: ecco cosa succederà secondo me! Video CALCIOMERCATO JUVENTUS 2025/26: ecco cosa succederà secondo me!

Milan, arriva l’ex Juve: identità italiana per Tare

Da calciomercato.it: Una nuova svolta decisiva in casa Milan. Spunta il nuovo intreccio con l'arrivo dell'ex Juve: ecco la prima mossa vincente di Tare ...

Calciomercato Juve, c’è l’apertura al prestito! Novità sull’obiettivo per l’attacco: svelata la possibile formula del trasferimento

Scrive juventusnews24.com: Calciomercato Juve, c’è l’apertura al prestito! Novità in vista della prossima estate sull’obiettivo Hojlund. Cosa filtra Rasmus Hojlund potrebbe tornare presto in Italia ed in Serie A. Il centravanti ...

Tonali sfuma definitivamente: Giuntoli cambia obiettivo | A tutta su un altro grande regista

Si legge su jmania.it: L’allenatore croato è infatti arrivato un mese e mezzo fa sulla panchina della Juventus, dopo che la società ha deciso di mandare via Thiago Motta nel timore che il tecnico avesse perso il controllo ...