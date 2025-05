Calciomercato Fiorentina un nuovo obiettivo importante per rinforzare la squadra viola Ecco l’indiscrezione

La Fiorentina pensa in grande e punta a rafforzarsi con un nuovo obiettivo dall’estero. In vista della prossima finestra di calciomercato, i viola sono sulle tracce di un attaccante esterno, con indiscrezioni che confermano l'interesse del club per un profilo internazionale. Ecco le ultime novità su questa operazione di mercato che potrebbe rivoluzionare l’attacco toscano.

Calciomercato Fiorentina, un nuovo obiettivo dall'estero per rinforzare la squadra viola. Ecco l'indiscrezione attuale La Fiorentina continua a guardare oltre i confini italiani in vista della prossima finestra di calciomercato. Nel mirino del club viola c'è un nuovo attaccante esterno, e il nome caldo è quello di Alfonso Gonzalez, classe 1999, in forza al Celta .

