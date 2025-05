Calciomercato com – Milan-Monza 2-0 | il tabellino | Serie A

Nel match di Serie A tra Milan e Monza, i rossoneri prevalgono 2-0 con reti di Gabbia e Joao Felix, entrambi nel secondo tempo. La partita, ricca di emozioni, si è giocata davanti a un pubblico entusiasta, consolidando il momento positivo della squadra di Pioli e offrendo spunti interessanti in vista delle prossime sfide stagionali.

Milan-Monza 2-0 Marcatori: 64? Gabbia, 73? Joao Felix Assist: Chukwueze MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovi?; Musah (dal 1? st Chukwueze), Loftus-Cheek, Reijnders, Bartesaghi (dal 60? Jimenez); Pulisic (dall'85 Florenzi), João Felix (dal 79? Fofana); Jovic (dal 1'st Camarda). A disp. Sportiello, Torriani, Leao, Theo Hernandez, Jimenez, Chukwueze, Emerson Royal, Florenzi, Thiaw, Fofana, Bondo, Terracciano, Camarda, Abraham, Sottil.

