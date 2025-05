Calcio | Serie A Milan-Monza 2-0

Il Milan ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria netta contro il Monza, battuto 2-0 all'ultima giornata. Le reti di Gabbia e Joao Felix hanno assicurato i tre punti, nonostante una stagione deludente, terminata con 63 punti. La partita ha chiuso un campionato complicato per i rossoneri, tra alti e bassi, lasciando spazio alle riflessioni per il futuro.

