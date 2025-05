Calcio lunedì alle 15 la festa scudetto del Napoli

Lunedì 26 maggio alle 15, il Napoli celebrerà il suo quarto scudetto con una parata in bus scoperto, confermata dal sindaco Gaetano Manfredi. Dopo la conferenza stampa in prefettura, i tifosi potranno unirsi alla festa per un traguardo storico, che riempie di gioia la città e i suoi sostenitori.

Roma, 24 mag. (askanews) – E’ in programma per lunedì 26 maggio alle ore 15 la parata del bus scoperto per festeggiare il quarto scudetto appena vinto dsl Napoli. A confermarlo è stato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dopo la conferenza stampa in prefettura, tenuta in mattinata, sono stati presentati altri dettagli oltre al punto di partenza e quello di arrivo: “I pullman sfileranno dal Molo Luise all’incirca fino a piazza Vittoria. Avremo circa centomila posti disponibili perché abbiamo un sistema di safety e security per centomila posti – spiega Manfredi -, ma anche quattro maxischermi in città, alle estremità delle piazze, così che chi non riuscirà ad entrare nella zona potrà seguirla in questo modo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

