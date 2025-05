Calcio a 5 | Sandro Abate Feldi Eboli e Napoli mettono il timbro su gara -1 dei playoff

Il primo turno dei quarti di finale dei playoff scudetto di calcio a 5 Serie A 2024-2025 ha regalato emozioni e sorprese. Napoli e Sandro Abate Feldi Eboli hanno messo il loro sigillo su questa prima sfida, aprendo con vittorie decisive. Quattro sfide intense che promettono un andamento ricco di colpi di scena, tra emozioni, gol e tanta passione.

Il primo atto dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si è concluso. Quattro intense partite hanno animato queste giornate ricche di emozioni e di gol. Vittorie esterne per Napoli, 0-1 in casa della Fortitudo Pomezia con la zampata iniziale di Perugino, e Feldi Eboli, in un rocambolesco 3-4 nella tana della L84 Torino, c on gli ospiti che vanno 0-4 ispirati da Ugherani e quasi rischiano di farsi rimontare. Affermazioni interne invece per Sandro Abate, 2-1 alla Meta Catania per effetto del botta e risposta sull’asse Gui-Pulvirenti e della stoccata di Pina, e del Genzano, che l’ha spuntata 7-6 ai supplementari contro la Roma in un incontro infinito terminato 5-5 nei regolamentari e poi risolto dalle reti di Micheletto e Nem. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: Sandro Abate, Feldi Eboli e Napoli mettono il timbro su gara -1 dei playoff

Altri articoli sullo stesso argomento

Benevento5, ultima casalinga con onore: la Sandro Abate soffre al Palatedeschi

Il GG Team Wear Benevento 5 chiude il suo cammino casalingo al PalaTedeschi con onore, nonostante una sconfitta contro la Sandro Abate.

Serie A futsal, Sandro Abate piega Benevento 5-4 e consolida l’ottavo posto

BENEVENTO – Una sfida emozionante e ricca di colpi di scena, quella tra Benevento e Sandro Abate Avellino, che si è conclusa con un rocambolesco 5-4 in favore degli ospiti.

Italservice Pesaro sfida Sandro Abate per la salvezza: decisiva la partita ad Avellino

Domani sera, alle 20.45, l'Italservice Pesaro affronta la Sandro Abate ad Avellino in una partita cruciale per la salvezza.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio a 5: Sandro Abate, Feldi Eboli e Napoli mettono il timbro su gara -1 dei playoff

oasport.it scrive: Il primo atto dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A 2024-2025 di calcio a 5 si è concluso. Quattro intense partite hanno animato queste ...

Italservice Pesaro sfida Sandro Abate per la salvezza: decisiva la partita ad Avellino

Lo riporta msn.com: Italservice Pesaro cerca la salvezza contro Sandro Abate ad Avellino. Un pareggio basterà per evitare i playout.

Meta chiama, Feldi risponde. Playoff al completo col Sandro Abate. Cosenza all’ultimo secondo! Manfredonia retrocede

Secondo divisionecalcioa5.it: Le otto qualificate all’ultima Coppa Italia sono le stesse che si giocheranno i playoff scudetto. Detta così può sembrare tutto ovvio, in realtà di scontato non c’è stato mai nulla in questa Serie A.

GG Team Wear Benevento 5-Sandro Abate 4-5 | 29ª giornata | Serie A 2024/2025 | Highlights