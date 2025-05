Calci | dal Conto consuntivo un tesoretto di 290mila da investire sul territorio

Il Comune di Calci ha approvato il conto consuntivo 2024, evidenziando un avanzo di 290mila euro, da destinare a investimenti sul territorio. Questa proiezione testimonia la solidità finanziaria dell’ente e apre importanti prospettive per lo sviluppo e la valorizzazione di Calci, nel rispetto delle normative e delle strategie di bilancio adottate.

Calci (PI), 24 maggio 2025 – Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15 maggio scorso il Conto consuntivo dell’anno 2024 del Comune di Calci che certifica, così come avvenuto negli anni precedenti, un significativo avanzo: nel pieno rispetto degli stringenti parametri previsti per la finanza pubblica, e nonostante le numerose e storiche difficoltà , Calci ha chiuso l'anno in avanzo per oltre 1,4 milioni di euro, dei quali 290mila disponibili per investimenti e 950mila accantonati per i crediti di dubbia esigibilità , che come previsto dalle disposizioni normative non possono essere utilizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it