Cagliari infortunio Pavoletti | si è operato al ginocchio le condizioni

Il Cagliari ha comunicato che il suo attaccante e capitano, Leonardo Pavoletti, si è sottoposto con successo a un intervento al ginocchio. Le condizioni fisiche del giocatore sono attualmente sotto controllo, e il club fornirà aggiornamenti sui tempi di recupero. La stagione di Pavoletti rappresenta un punto chiave per il team rossoblù in vista delle prossime sfide.

Le condizioni fisiche di Leonardo Pavoletti, attaccante e capitano del Cagliari, dopo l’operazione al ginocchio. Tutti i dettagli Il Cagliari, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’operazione al ginocchio subita da Leonardo Pavoletti. COMUNICATO CAGLIARI – «Nella serata di venerdì 23 maggio Leonardo Pavoletti è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, infortunio Pavoletti: si è operato al ginocchio, le condizioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Cagliari, infortunio Mina: novità su Mina per il Venezia, il report ufficiale

Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Yerri Mina, difensore del Cagliari, arrivano in vista della sfida contro il Venezia in Serie A.

Cagliari, infortunio Luperto: novità per il Venezia, cosa filtra

Novità importanti riguardo Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, in vista del prossimo match di Serie A contro il Venezia.

Cagliari, Infortunio Luvumbo: problema muscolare da valutare per l’attaccante del Cagliari! Le sue condizioni

Lui Luvumbo, attaccante del Cagliari classe 2002, ha subito un problema muscolare durante la partita contro il Venezia all’Unipol Domus.

PAVOLETTI: COSA È SUCCESSO?

Video PAVOLETTI: COSA È SUCCESSO? Video PAVOLETTI: COSA È SUCCESSO?

Approfondimenti da altre fonti

La formazione del Cagliari a Napoli: tre assenti e il portiere che non ha mai giocato in Serie A; Indisponibili e squalificati per la 38^ giornata di Serie A; Infortunio Pavoletti, il capitano finisce sotto i ferri per un problema al ginocchio! Il comunicato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Infortunio Pavoletti, il capitano finisce sotto i ferri per un problema al ginocchio! Il comunicato

Segnala cagliarinews24.com: Infortunio Pavoletti, l’attaccante classe 88' del Cagliari è stato operato nel corso della serata di ieri presso una clinica di Milano: le condizioni del capitano L’infortunio che ha limitato Leonardo ...

Cagliari, Pavoletti sotto i ferri: l’attaccante operato al ginocchio

Si legge su cagliaripad.it: Il capitano rossoblù è stato sottoposto ad un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro effettuato ieri a Milano ...

Infortunio Pavoletti, come sta l’attaccante del Cagliari? Le ultime sul capitano dei rossoblù

Come scrive cagliarinews24.com: Infortunio Pavoletti, il capitano della formazione sarda ha avuto un problema prima della partita della 38a giornata presso lo stadio Diego Armando Maradona Leonardo Pavoletti ha nuovamente dei proble ...